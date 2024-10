La stella del Liverpool Trent Alexander-Arnold “sul punto” di trasferirsi al Real Madrid: rapporto (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La superstar del Liverpool Trent Alexander-Arnold è vicina ad accettare il passaggio al Real Madrid, 15 volte campione d’Europa. L’attuale contratto del terzino destro scade a fine stagione, con il Real Madrid già al lavoro dietro le quinte per portare la stella inglese al Bernabeu. A seguito dell’infortunio al legamento crociato anteriore di Dani Carvajal, si credeva che Alexander-Arnold potesse fare un cambio a gennaio e risolvere due problemi in uno. Non solo i Los Blancos saranno senza il terzino destro titolare per il resto della stagione, ma la squadra di Carlo Ancelotti è mancata di creatività dopo il ritiro di Toni Kroos. Classificato come il miglior terzino destro al mondo in questo momento QuattroQuattroDueAlexander-Arnold sarebbe sicuramente un colpo di stato per i campioni d’Europa. Justcalcio.com - La stella del Liverpool Trent Alexander-Arnold “sul punto” di trasferirsi al Real Madrid: rapporto Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La superstar delè vicina ad accettare il passaggio al, 15 volte campione d’Europa. L’attuale contratto del terzino destro scade a fine stagione, con ilgià al lavoro dietro le quinte per portare lainglese al Bernabeu. A seguito dell’infortunio al legamento crociato anteriore di Dani Carvajal, si credeva chepotesse fare un cambio a gennaio e risolvere due problemi in uno. Non solo i Los Blancos saranno senza il terzino destro titolare per il resto della stagione, ma la squadra di Carlo Ancelotti è mancata di creatività dopo il ritiro di Toni Kroos. Classificato come il miglior terzino destro al mondo in questo momento QuattroQuattroDuesarebbe sicuramente un colpo di stato per i campioni d’Europa.

