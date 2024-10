La statua della Madonna pellegrina di Fatima arriva a Ordona (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà una settimana intensa e importantissima per i fedeli dei 5 Reali Siti.Dal 19 al 27 ottobre, infatti, si potrà visitare la statua della Madonna pellegrina di Fatima a Ordona. Una bella iniziativa voluta dalla diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, guidata da Mons. Fabio Ciollaro, in Foggiatoday.it - La statua della Madonna pellegrina di Fatima arriva a Ordona Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sarà una settimana intensa e importantissima per i fedeli dei 5 Reali Siti.Dal 19 al 27 ottobre, infatti, si potrà visitare ladi. Una bella iniziativa voluta dalla diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, guidata da Mons. Fabio Ciollaro, in

