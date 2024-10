La pediatra lascia lo studio dopo 25 anni, 200 mamme e bimbi corrono a salutarla. Lei si commuove (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scena a Castellammare oggi pomeriggio. Centinaia di mamme sono accorse con palloncini e striscioni per salutare la dottoressa dopo 25 anni. Fanpage.it - La pediatra lascia lo studio dopo 25 anni, 200 mamme e bimbi corrono a salutarla. Lei si commuove Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La scena a Castellammare oggi pomeriggio. Centinaia disono accorse con palloncini e striscioni per salutare la dottoressa25

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dopo la morte di Valeria Vertaglio - la rivolta della mamme : basta alle strade killer - In via Marina a Napoli, nello stesso punto, nel giro di 24 ore due incidenti gravi: ieri è morta Valeria Vertaglio, mamma di 42 anni; oggi due persone sono rimaste ferite.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Buone notizie per le donne che vogliono diventare mamme dopo aver sconfitto il cancro - Leggi anche › Gravidanza sicura dopo un tumore al seno BRCA: con la PMA il rischio recidiva non aumenta › Tumore al seno: allattare è possibile dopo la malattia Questi risultati rappresentano una svolta significativa ... (Iodonna.it)

Bonus mamme? In Italia 1 donna su 5 lascia il lavoro dopo aver avuto un figlio - Questo è particolarmente significativo in un mercato del lavoro dove il gender gap rimane ampio. Oltre a questo, ci sono i dati sulla denatalità. Nonostante mediamente le donne in Italia raggiungano livelli di istruzioni più alti degli uomini, nel settore privato persiste una netta disparità di stipendio a sfavore delle donne lungo tutto il percorso di carriera, con un vantaggio retributivo per ... (Quifinanza.it)