La nuova Stellantis secondo Tavares. Bloomberg: «Profonda riorganizzazione in vista» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares dovrebbe avviare una Profonda riorganizzazione in risposta al suo profit warning. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali l'ad potrebbe presentare la sua proposta al consiglio di amministrazione in programma nei prossimi giorni negli Stati Uniti. I tagli dovrebbero toccare vari dipartimenti, ma anche i manager dei marchi. Non è chiaro se il piano che sarà illustrato da Tavares sarà sostenuto dal cda che dovrebbe parlare anche del futuro dell'amministratore delegato. Il messaggio dei sindacati a Tavares Intanto le segreterie nazionali di Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno chiesto a Tavares di spostare alla settimana successiva – dopo lo sciopero del 18 ottobre – l'incontro previsto per l'11, lo stesso giorno in cui ci sarà l'audizione alla Camera.

