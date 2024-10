La mostra “70 anni di Televisione, 100 anni di Radio” da domani al Museo MAXXI di Roma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione dei 70 anni della Televisione e dei 100 anni della Radio, da domani al MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo 70 anni DI Televisione, 100 anni DI Radio Il racconto del nostro Paese attraverso la storia del Servizio Pubblico Radiotelevisivo  Il Museo MAXXI di Roma ospita la mostra “70 anni di Televisione, 100 anni di Radio”, aprendo le porte alla storia della Radio e della tv. Dal 10 ottobre al 3 dicembre 2024 sarà infatti possibile visitarla nello spazio extra MAXXI e ad ingresso gratuito. La memoria di un Paese è una parte fondante della sua stessa identità e la Rai da 100 anni costituisce, custodisce, sviluppa, gran parte di questa memoria. Romadailynews.it - La mostra “70 anni di Televisione, 100 anni di Radio” da domani al Museo MAXXI di Roma Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione dei 70dellae dei 100della, daalnazionale delle arti del XXI secolo 70DI, 100DIIl racconto del nostro Paese attraverso la storia del Servizio Pubblicotelevisivo  Il diospita la“70di, 100di”, aprendo le porte alla storia dellae della tv. Dal 10 ottobre al 3 dicembre 2024 sarà infatti possibile visitarla nello spazio extra e ad ingresso gratuito. La memoria di un Paese è una parte fondante della sua stessa identità e la Rai da 100costituisce, custodisce, sviluppa, gran parte di questa memoria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

MAXXI : 70 ANNI DI TELEVISIONE - 100 ANNI DI RADIO - 12610. La Radio prima, la Televisione poi, sono entrate nelle case di tutti gli italiani portando con sé intrattenimento, cultura, informazione, sport e divulgazione scientifica, modellando e riflettendo i principali cambiamenti sociali degli ultimi cento anni. R. Creare Organizzare Realizzare sotto il patrocinio del Ministero della Cultura. (Funweek.it)

Al Maxxi di Roma mostra “70 anni di Televisione - 100 anni di Radio” - La Rai nel tempo ha saputo adattare mezzi e linguaggi al progresso tecnologico e sociale del Paese, pertanto lo sguardo non è solo rivolto al glorioso passato della Rai, l’esposizione rende protagonisti anche argomenti attuali: l’Intelligenza artificiale applicata al tema dell’ideazione e della produzione di prodotti audiovisivi. (Ildenaro.it)

Bruno Vespa furioso : “Ho abbandonato la celebrazione dei 100 anni della radio e dei 70 della televisione indignato per il trattamento riservato a Porta a Porta” - Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte”. . Cambiano le stagioni, ma l’anima profonda della Rai resta sempre dalla stessa parte. Bruno Vespa non ha preso bene l’assenza del suo programma tra quelli ricordati in occasione delle celebrazioni per i 100 anni della radio e dei 70 della televisione. (Ilfattoquotidiano.it)