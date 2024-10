Quotidiano.net - La mossa di Giorgetti sul Catasto. Tasse più alte per chi ha usato il bonus

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Revisione al rialzo delle rendite catastali per chi ha utilizzato il Super: è una veraa sorpresa quella che annuncia e rivela il ministro dell’Economia, Giancarlo, nell’attesa audizione in Parlamento sul Piano strutturale di bilancio. Unache potrebbe tradursi in un significativo aumento dellepagate sugli immobili ristrutturati e che si accompagna alla certificazione amara di un’economia in frenata che non raggiungerà l’uno per cento di crescita del Pil stimato dal governo solo fino a qualche settimana fa. Tanto che dall’opposizione hanno buon gioco a parlare di rischio stagnazione e, sul versante del, a puntare l’indice: “Notizia dirompente”.