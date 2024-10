Movieplayer.it - La furia (cieca) di Alfonso a Temptation Island dopo il tradimento di Federica: cosa è successo?

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Momenti di tensione nell'ultima puntata diil video in cuischerza e gioca con il suo tentatore,si lascia prendere dalle emozioni e sfoga tutta la sua rabbia. Tra le "vittime"? C'è proprio il villaggio dei fidanzati. Ci troviamo quasi alle battute finali per l'edizione autunnale di. Il reality show di Canale 5 si conferma un vero e proprio, baciato da ottimi consensi sia dal pubblico "live" che da quello dei social. Al di là dei temi, delle storie e dei colpi di scena, è proprio il format che funziona e con lui anche la scelta del cast. Come la coppia formata dache, più di tutti, ha intrapreso un percorso molto difficile all'interno dello show di Mediaset. Un percorso che, ora, potrebbe avere avuto una battuta di arresto irrimediabile. Infatti,