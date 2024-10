La Commissione d’inchiesta Orlandi Gregori verso la svolta finale. Ma Accetti sarà audito? (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emaunela Orlandi e Mirella Gregori andrà dritto verso una rapida conclusione? Tutto dipenderà dalla volontà politica che emergerà tra i 40 commissari. Da indiscrezioni il centrodestra, che la presiede con il senatore Andrea De Priamo (FdI), intenderebbe chiudere i lavori al più presto, per arrivare ad una conclusione, in termini di una “verità politica”, che sposerebbe con piacere la tesi del complotto ordito dall’Est. Tesi evidenziata dal giudice Ilario Martella (Sost. Procuratore di Roma) che ha affermato in Commissione: “le due ragazze furono sacrificate alla ragion di Stato”. Insomma in quell’intrigo e nell’ambito di quella pista internazionale, molto accreditata nella prima fase, che perdurò dall’attentato al papa polacco negli anni di Marcinkus, Solidarnosc e del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi. Nuovasocieta.it - La Commissione d’inchiesta Orlandi Gregori verso la svolta finale. Ma Accetti sarà audito? Leggi tutta la notizia su Nuovasocieta.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laparlamentaresulla scomparsa di Emaunelae Mirellaandrà drittouna rapida conclusione? Tutto dipenderà dalla volontà politica che emergerà tra i 40 commissari. Da indiscrezioni il centrodestra, che la presiede con il senatore Andrea De Priamo (FdI), intenderebbe chiudere i lavori al più presto, per arrivare ad una conclusione, in termini di una “verità politica”, che sposerebbe con piacere la tesi del complotto ordito dall’Est. Tesi evidenziata dal giudice Ilario Martella (Sost. Procuratore di Roma) che ha affermato in: “le due ragazze furono sacrificate alla ragion di Stato”. Insomma in quell’intrigo e nell’ambito di quella pista internazionale, molto accreditata nella prima fase, che perdurò dall’attentato al papa polacco negli anni di Marcinkus, Solidarnosc e del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi.

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covid - il comitato vittime del Moscati in commissione d’inchiesta : “Falsi in cartelle cliniche e plasma negato” - “L’ostruzionismo che ha avuto questa Commissione ci ha confermato che avevamo ragione. Quando mio fratello e mio cugino hanno provato a donare il loro sangue, al Moscati hanno detto che non lo avrebbero somministrato – ha proseguito – perché loro non credevano al plasma, come se si dovesse credere ... (Tarantinitime.it)

Covid - la Commissione d’inchiesta comincia i lavori - Sono stati votati 15 emendamenti, cinque presentati da Italia Viva, tre del Movimento 5 Stelle, tre del presidente”. “Nella serata di ieri la commissione ha approvato il proprio regolamento di funzionamento interno alla presenza dei commissari di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Movimento 5 ... (Imolaoggi.it)

Dossieraggi - Salvini chiede la commissione d’inchiesta : “Dietro c’è un disegno politico - non credo a Babbo Natale” - Arriva poi la domanda sul Ponte sullo Stretto. Dalle indagini sono infatti emersi altri 200mila documenti che il finanziere avrebbe scaricato in modo abusivo dalle banche dati della Direzione nazionale antimafia. Perché qua c’è la certezza, non il dubbio, che ci fossero alcuni dipendenti pubblici ... (Secoloditalia.it)

Cisterna / Caporalato e morte Satnam Singh - audizione Procuratore De Falco in Commissione parlamentare d’inchiesta - Il procedimento pendente da 5 anni non riguarda lui ma il padre, Renzo, altre aziende ed altre persone, tra cui due caporali […] L'articolo Cisterna / Caporalato e morte Satnam Singh, audizione Procuratore De Falco in Commissione parlamentare d’inchiesta sembra essere il primo su Temporeale ... (Temporeale.info)

Emanuela Orlandi - la sua “amica più intima” Gabriella convocata in commissione d’inchiesta. Nel pool che indaga ora anche due carabinieri del Ros - E dà l’indirizzo della ragazza. Questo non era scritto nell’agendina”: in riferimento, presumibilmente all’indirizzo di un’altra amica di Emanuela, Laura Casagrande. Non solo avvocati, magistrati e giornalisti: due marescialli dell’Arma dei Carabinieri entra nella squadra dei consulenti per fare ... (Ilfattoquotidiano.it)