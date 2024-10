La bordata di Flavio Insinna a Salvini: “Sei un tiktoker? Da grande vuoi fare il ministro?” | VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La bordata di Flavio Insinna a Matteo Salvini VIDEO bordata di Flavio Insinna a Matteo Salvini nel corso del programma Famiglie d’Italia, in onda ogni giorno su La7 dalle 18.30. Tra i concorrenti presenti nella puntata, infatti, c’era anche un giovane che ha dichiarato di essere un tiktoker: “Faccio VIDEO di calcio, principalmente su portieri”. “Su TikTok? E da grande vuoi fare il ministro?” ha affermato il conduttore che poi ha aggiunto sorridendo: “L’hanno capita a casa, vedrai che avremo notizie”. Il presentatore, quindi, ha aggiunto: “Che poi vai in giro, fai i TikTok con i salami”. bordata del grande @InsinnaFlavio contro il tiktoker ministro girasagre @matteoSalvinimi #FamigliedItalia pic.twitter. Tpi.it - La bordata di Flavio Insinna a Salvini: “Sei un tiktoker? Da grande vuoi fare il ministro?” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ladia Matteodia Matteonel corso del programma Famiglie d’Italia, in onda ogni giorno su La7 dalle 18.30. Tra i concorrenti presenti nella puntata, infatti, c’era anche un giovane che ha dichiarato di essere un: “Facciodi calcio, principalmente su portieri”. “Su TikTok? E dail?” ha affermato il conduttore che poi ha aggiunto sorridendo: “L’hanno capita a casa, vedrai che avremo notizie”. Il presentatore, quindi, ha aggiunto: “Che poi vai in giro, fai i TikTok con i salami”.delcontro ilgirasagre @matteomi #FamigliedItalia pic.twitter.

