Spazionapoli.it - Kvara, svincolo dal Napoli in caso di mancato rinnovo? Cosa dice l’art. 17

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Continua a tenere banco la questione legata aldi contratto tra il: intanto,icolo 17 potrebbe addirittura agevolare l’ipotesi. Ile Khvichatskhelia continuano a trattare per ildi contratto. Le sirene di mercato della scorsa estate, con il Paris Saint Germain disposto a follie per il numero 77 azzurro, sembrano essere ormai lontane, complice anche l’arrivo in azzurro di Antonio Conte, per cui il calciatore ha avuto parole al miele nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni della FIFA. Non c’è ancora la fumata bianca tra le parti, ma le parti sono in colloquio per cercare di arrivare al compromesso giusto sul prolungamento dell’accordo attualmente in essere e sul relativo adeguamento contrattuale.