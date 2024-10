Juve, Thiago Motta ha scelto l’erede di Bremer: colpo da Champions League (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Juve ha individuato il sostituto ideale per sostituire l’infortunato Bremer: Thiago Motta ha dato il via libera a un rinforzo da una rivale di Champions League. Niente rinforzi dal cestone degli svincolati, per la Juventus: il club bianconero non vuole mettersi fretta nella corsa al sostituto di Bremer, e preferisce andare sul sicuro. Sembra essere questa la strategia decisa da Thiago Motta e Giuntoli, dopo la notizia del lungo stop del centrale brasiliano. L’obiettivo dei bianconeri, adesso, è un difensore impegnato in una squadra di Champions League, che potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare. Motta chiama il nuovo difensore alla Juventus. (LaPresse) TvPlay.it Bremer ne avrà per parecchi mesi, rientrando probabilmente solo nella primavera del 2025. Tvplay.it - Juve, Thiago Motta ha scelto l’erede di Bremer: colpo da Champions League Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Laha individuato il sostituto ideale per sostituire l’infortunatoha dato il via libera a un rinforzo da una rivale di. Niente rinforzi dal cestone degli svincolati, per lantus: il club bianconero non vuole mettersi fretta nella corsa al sostituto di, e preferisce andare sul sicuro. Sembra essere questa la strategia decisa dae Giuntoli, dopo la notizia del lungo stop del centrale brasiliano. L’obiettivo dei bianconeri, adesso, è un difensore impegnato in una squadra di, che potrebbe rivelarsi un vero e proprio affare.chiama il nuovo difensore allantus. (LaPresse) TvPlay.itne avrà per parecchi mesi, rientrando probabilmente solo nella primavera del 2025.

