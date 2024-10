Junior Grand Prix di Pattinaggio di Figura, gli Azzurrini in gara in Cina per le medaglie (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prende il via domani a Wuxi, in Cina, il settimo appuntamento stagionale di Junior Grand Prix, il più importante circuito internazionale giovanile di Pattinaggio di Figura. Sul ghiaccio della Wuxi Taihu International Expo Centre in gara quattro pattinatori italiani impegnati nell’ultima tappa a calendario prima della finale di dicembre a Grenoble. A scendere in pista per il team tricolore saranno Elena Agostinelli (Icelab) e Chiara Minighini (Polisportiva Merano) tra le donne, Vittoria Petracchi e Daniel Basile (Accademia del Ghiaccio) nella danza. Agostinelli è alla seconda presenza in carriera a uno Junior Grand Prix dopo il debutto nel 2022 mentre Minighini è alla terza, così come Petracchi-Basile. Per tutti, trattasi dell’esordio stagionale nel circuito. Questo il programma che vedrà impegnati gli atleti italiani: Giovedì 10 ottobre Ore 10. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Prende il via domani a Wuxi, in, il settimo appuntamento stagionale di, il più importante circuito internazionale giovanile didi. Sul ghiaccio della Wuxi Taihu International Expo Centre inquattro pattinatori italiani impegnati nell’ultima tappa a calendario prima della finale di dicembre a Grenoble. A scendere in pista per il team tricolore saranno Elena Agostinelli (Icelab) e Chiara Minighini (Polisportiva Merano) tra le donne, Vittoria Petracchi e Daniel Basile (Accademia del Ghiaccio) nella danza. Agostinelli è alla seconda presenza in carriera a unodopo il debutto nel 2022 mentre Minighini è alla terza, così come Petracchi-Basile. Per tutti, trattasi dell’esordio stagionale nel circuito. Questo il programma che vedrà impegnati gli atleti italiani: Giovedì 10 ottobre Ore 10.

