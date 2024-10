Jomi Salerno, contro Cassano Magnago arriva la prima sconfitta stagionale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Jomi Salerno cede il passo a Cassano Magnago (24-30) nel recupero della quarta giornata di Serie A1 femminile. Alla Palestra Palumbo parte bene il team allenato da Davide Kolec ma Salerno è brava a rispondere portandosi a quattro reti di vantaggio sulle lombarde. Nel finale di primo tempo Cassano accorcia le distanze sfruttando qualche disattenzione di troppo delle ragazze allenate da Thierry Vincent e portandosi a meno uno (13-12). Nel secondo tempo prestazione negativa delle salernitane. Cassano pareggia i conti e sfrutta le disattenzioni difensive di Salerno per mettere la testa avanti e consolidare il suo vantaggio. prima sconfitta stagionale per la Jomi Salerno, che dovrà voltare pagina già da domani per preparare la sfida di domenica contro la Lions Sassari. “Oggi abbiamo perso contro un avversario molto più sveglio e concentrato di noi. Anteprima24.it - Jomi Salerno, contro Cassano Magnago arriva la prima sconfitta stagionale Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLacede il passo a(24-30) nel recupero della quarta giornata di Serie A1 femminile. Alla Palestra Palumbo parte bene il team allenato da Davide Kolec maè brava a rispondere portandosi a quattro reti di vantaggio sulle lombarde. Nel finale di primo tempoaccorcia le distanze sfruttando qualche disattenzione di troppo delle ragazze allenate da Thierry Vincent e portandosi a meno uno (13-12). Nel secondo tempo prestazione negativa delle salernitane.pareggia i conti e sfrutta le disattenzioni difensive diper mettere la testa avanti e consolidare il suo vantaggio.per la, che dovrà voltare pagina già da domani per preparare la sfida di domenicala Lions Sassari. “Oggi abbiamo persoun avversario molto più sveglio e concentrato di noi.

