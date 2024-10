Italia-Belgio, Spalletti: “Andare ai Mondiali 2026 è un obbligo, ma non deve diventare ossessione” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Se il Mondiale è un obbligo morale? L’obbligo morale assoluto è quello di fare benissimo ogni volta che arrivo a Coverciano. Devo pensare cose che possano poi dare seguito a quello che stiamo vedendo adesso. Lo sentiamo come un obbligo perché il Mondiale è quello che ha determinato la nostra storia, che ha fatto felici moltissime persone. Quindi partecipare a questa competizione è un qualcosa di veramente importante e non deve diventare un’ossessione. Con questo gruppo dobbiamo fare esperienza, ma siamo sulla buona strada”. Lo ha detto il ct azzurro, Luciano Spalletti, alla vigilia di Italia-Belgio, match valido per la terza giornata del girone 2 di Nations League, competizione che mette in palio anche lo status di testa di serie alle European Qualifiers per la Coppa del Mondo 2026. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “Se il Mondiale è unmorale? L’morale assoluto è quello di fare benissimo ogni volta che arrivo a Coverciano. Devo pensare cose che possano poi dare seguito a quello che stiamo vedendo adesso. Lo sentiamo come unperché il Mondiale è quello che ha determinato la nostra storia, che ha fatto felici moltissime persone. Quindi partecipare a questa competizione è un qualcosa di veramente importante e nonun’. Con questo gruppo dobbiamo fare esperienza, ma siamo sulla buona strada”. Lo ha detto il ct azzurro, Luciano, alla vigilia di, match valido per la terza giornata del girone 2 di Nations League, competizione che mette in palio anche lo status di testa di serie alle European Qualifiers per la Coppa del Mondo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bonanni : “Scudetto? Il Napoli senza Coppe ha l’obbligo morale di provarci fino in fondo” - Ha tutte le possibilità per essere una delle pretendenti. Questa Roma di Juric dove può arrivare?“Ha più esperienza di Daniele, ok, credo che alla fine sia stato allontanato solo per i risultati e non per altro. Queste le sue parole: A chi dedica il primo pensiero di giornata?“A Vanoli, che si ritrova inaspettatamente in testa alla classifica. (Terzotemponapoli.com)

Cate Blanchett lancia un appello all'industria cinematografica : "abbiamo l'obbligo morale di cambiare" - Cate Blanchett ha lanciato un appello sentito all'industria cinematografica ai TIFF Tribute Awards, esortandolo ad agire e a dare l'esempio prima che sia troppo tardi. Cate Blanchett Invoca la Sostenibilità a Hollywood "Esiste un obbligo morale nel fare questo cambiamento", ha dichiarato l'attrice, chiedendo all'industria di adattarsi alle esigenze ambientali e di implementare pratiche più ... (Movieplayer.it)