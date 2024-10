Italia-Belgio, Inter presente tra gli undici. La probabile formazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovedì alle ore 20.45 si giocherà Italia-Belgio allo Stadio Olimpico di Roma. Luciano Spalletti farà utilizzo dei giocatori dell’Inter, la probabile formazione. SCELTE – L’Italia cerca continuità contro il Belgio nel gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. La squadra di Luciano Spalletti si sta preparando alla gara ed oggi si sono svolti i primi allenamenti. Nella precedente sosta ha vinto contro Francia e Israele segnando 5 gol e subendone appena 2. Le partite sono state una vera e propria sorpresa per l’ambiente dopo l’Europeo piuttosto deludente. Tra i protagonisti ci sono stati i giocatori dell’Inter, in particolare Davide Frattesi autore di 2 reti consecutive in entrambe le gare. Il centrocampista nerazzurro infatti sarà titolarissimo nella sfida con il Belgio, così come Alessandro Bastoni in difesa che sarà l’assoluto leader del reparto. Inter-news.it - Italia-Belgio, Inter presente tra gli undici. La probabile formazione Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Giovedì alle ore 20.45 si giocheràallo Stadio Olimpico di Roma. Luciano Spalletti farà utilizzo dei giocatori dell’, la. SCELTE – L’cerca continuità contro ilnel gruppo 2 della Lega A di UEFA Nations League. La squadra di Luciano Spalletti si sta preparando alla gara ed oggi si sono svolti i primi allenamenti. Nella precedente sosta ha vinto contro Francia e Israele segnando 5 gol e subendone appena 2. Le partite sono state una vera e propria sorpresa per l’ambiente dopo l’Europeo piuttosto deludente. Tra i protagonisti ci sono stati i giocatori dell’, in particolare Davide Frattesi autore di 2 reti consecutive in entrambe le gare. Il centrocampista nerazzurro infatti sarà titolarissimo nella sfida con il, così come Alessandro Bastoni in difesa che sarà l’assoluto leader del reparto.

