Inganno la recensione della serie Netflix con Monica Guerritore e Giacomo Gianniotti

Gabriella ed Elia, lei una donna matura, lui un uomo di giovane età, si incontrano e finiscono per essere travolti da una intensa passione. Fin qui nulla di strano se non fosse che Elia finisce presto per buttare giù la maschera rivelando di essere una persona diversa da quella che Gabriella pensava di aver conosciuto. "Inganno", la nuova serie in uscita su Netflix il 9 ottobre, è un noir che si immerge nelle dinamiche emotive e sentimentali di una donna che ha tutto ma che è alla ricerca di nuove emozioni. In una cavalcata fatta di inganni, manipolazioni, eros e messinscene, nulla è come sembra. La serie risulta capace di tenere alta l'attenzione dello spettatore con lo sviluppo dell'intrigo tra Gabriella e Elia a cui partecipano anche i figli della donna, ciascuno con i propri segreti, ciascuno con le proprie fragilità.

