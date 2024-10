Incidenti stradali: anziana muore investita da camion in provincia Cremona (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Una donna di 84 anni è morta stamani dopo essere stata investita in via della Repubblica a Casalmaggiore, in provincia di Cremona. A travolgere l’anziana è stato un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti un’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Lapresse.it - Incidenti stradali: anziana muore investita da camion in provincia Cremona Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (LaPresse) – Una donna di 84 anni è morta stamani dopo essere statain via della Repubblica a Casalmaggiore, indi. A travolgere l’è stato un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti un’automedica, l’ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine.

