In Italia 3 milioni di ricchi pagano meno tasse ma la patrimoniale resta tabù

Si torna con insistenza a parlare di patrimoniale, in particolare di tipo "progressivo". Ma è davvero la soluzione alla stortura del Fisco? Un recente studio ha spiegato come il sistema fiscale Italiano avvantaggi i più ricchi: circa 3 milioni di cittadini con redditi superiori ai 450 mila euro l'anno pagano meno tasse. Mentre nel resto del mondo si discute su come tassare di più i super-ricchi, in Italia la patrimoniale resta un tabù. Stortura fiscale all'Italiana: cosa ci dice lo studio In teoria, la Costituzione Italiana prevede un sistema fiscale progressivo, secondo cui "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità retributiva". In pratica però questo principio sembra valere solo per la maggior parte dei contribuenti, ma non per tutti.

