Il ritorno del furbetto, nuovi guai per Ricucci: “Trucca i processi” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cene organizzate per pilotare sentenze e testimonianze reticenti. In tribunale a Roma tre procedimenti in serie contro l’imprenditore Repubblica.it - Il ritorno del furbetto, nuovi guai per Ricucci: “Trucca i processi” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cene organizzate per pilotare sentenze e testimonianze reticenti. In tribunale a Roma tre procedimenti in serie contro l’imprenditore

Dimissioni in bianco: cosa cambia sui licenziamenti nel Ddl Lavoro - Il Ddl Lavoro riapre nuovamente le discussioni, per un po’ di tempo assopite, sulle dimissioni in bianco: facciamo chiarezza. (tag24.it)

Il viaggio in zona rossa. Minimarket, la stretta c’è. Ma i furbetti ci riprovano. Guardie e ladri fra i bandoni - Tour a 15 giorni dall’ordinanza che impone la chiusura dei negozi dopo le 21 in 19 strade. In molti rigano dritto davanti alla ronda dei vigili. Zero in condotta per via Panicale. . (lanazione.it)