Il premio Nobel per la Chimica a David Baker, D’emissione Hassabis e John Jumper, gli architetti delle proteine (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il premio Nobel per la Chimica del 2024 è stato assegnato a David Baker, Demis Hassabis e John Jumper per le loro ricerche innovative sull’architettura delle proteine. Questo prestigioso riconoscimento celebra il lavoro di scienziati che hanno saputo rivoluzionare la nostra comprensione di come queste molecole cruciali influenzano la vita e la salute umana. La scoperta delle strutture proteiche Le proteine sono costituite da una sequenza di aminoacidi, piccoli mattoni che, combinati in modi differenti, formano strutture estremamente complesse. La funzione di una proteina in un organismo è strettamente legata alla sua forma tridimensionale, la cui previsione è stata, fino a poco tempo fa, una delle sfide più ardue della biologia e della medicina. Con venti aminoacidi disponibili, le possibili strutture proteiche sono pressoché infinite. Thesocialpost.it - Il premio Nobel per la Chimica a David Baker, D’emissione Hassabis e John Jumper, gli architetti delle proteine Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ilper ladel 2024 è stato assegnato a, Demisper le loro ricerche innovative sull’architettura. Questo prestigioso riconoscimento celebra il lavoro di scienziati che hanno saputo rivoluzionare la nostra comprensione di come queste molecole cruciali influenzano la vita e la salute umana. La scopertastrutture proteiche Lesono costituite da una sequenza di aminoacidi, piccoli mattoni che, combinati in modi differenti, formano strutture estremamente complesse. La funzione di una proteina in un organismo è strettamente legata alla sua forma tridimensionale, la cui previsione è stata, fino a poco tempo fa, unasfide più ardue della biologia e della medicina. Con venti aminoacidi disponibili, le possibili strutture proteiche sono pressoché infinite.

Quanto vale vincere il premio Nobel? Oltre a un posto nell’olimpo ci sono assegno e medaglia d’oro - Jumper: ecco per cosa La medaglia d’oro Dopodiché resta da affrontare il tema della medaglia, che è in oro e rappresenta su uno dei due lati Alfred Nobel, l’ideatore del premio. 000 euro. E’ capitato che in passato alcune medaglie siano state messe all’asta e vendute in cambio di cifre da capogiro. (Quotidiano.net)

