Liberoquotidiano.it - Il magistrato anti-Cav condannato a 8 mesi: quali prove ha nascosto

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il processo contro i vertici dell'Eni venne condizionato dalle scelte dei pm milanesi Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro che, volontariamente, omisero di depositarea favore degli imputati, ad iniziare dall'amministratore delegato Claudio Descalzi e del suo predecessore Paolo Scaroni. Lo ha deciso ieri il tribunale di Brescia, presidente Roberto Spanò, che hai due magistrati ad ottodi prigione, pena sospesa, per omissione d'atti d'ufficio. Una condanna tutto sommato non eccessiva vista la gravità della loro condotta. È sufficiente ricordare che De Pasquale e Spadaro avevano chiesto per Descalzi, poi assolto con formula piena, ben otto annidi carcere. Quello che doveva essere il più grande processo per corruzione internazionale mai celebrato in Italia si è dunque rivelato un boomerang per le toghe milanesi.