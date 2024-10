Davidemaggio.it - Grande Fratello, Iago ‘critico’ sulle opinioniste: “Danno formaggio al lupo Lorenzo”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lelo difendono,Garcia continua invece ad attaccarlo. E’ questo lo schema che si è creato altra l’attore spagnolo eSpolverato, ormai acerrimi “nemici”. Non a caso, nelle scorse ore il cattivo de Il Segreto si è interrogatoragioni che spingono Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici a difendere in continuazione il modello milanese.In giardino,si è ritrovato a parlare con Tommaso Franchi die del percorso che sta facendo all’interno del reality. Lui sta facendo il gioco, per questo io sempre punto contro di lui. Perché sta facendo il gioco, sta facendo l’attore qua nella casa.