Gran Piemonte 2024: Andrea Bagioli cerca il bis dopo il trionfo dell'anno scorso (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un'altra delle corse storiche del calendario italiano. Si disputa domani l'edizione numero 108 della Gran Piemonte, gara inserita costantemente nella fase finale della stagione. Corridori che sono reduci dall'annullamento della Tre Valli Varesine, anche se in terra Piemontese purtroppo mancheranno stelle del calibro di Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, già pronti a disputare il Lombardia di sabato. PERCORSO E ALTIMETRIA 182 chilometri con partenza da Valdengo ed arrivo a Borgomanero. dopo un lungo tratto pianeggiante di oltre 100 chilometri arriva sul finale la fase scoppiettante della gara. La salita più dura è il l Passo della Colma (8,6 km al 5,5%), successivamente si scalano anche Cremosina (4,9 chilometri al 2,9%) e Traversagna (3,1 chilometri al 4%). dopo l'ultimo scollinamento qualche saliscendi porterà verso il traguardo.

Gran Piemonte 2024 - chi parteciperà? Andrea Bagioli per il bis - ma occhio a Matthews e Skujins - Andrà alla ricerca del bis Andrea Bagioli: il lombardo lo scorso anno riuscì a vincere davanti a Marc Hirschi e Alex Aranburu in volata. Tra gli italiani c'è anche il campione nazionale Alberto Bettiol, ma al via anche corridori di spessore come Romain Bardet, Toms Skujins che è reduce da un ottimo Mondiale a Zurigo, Michael Matthews che potrebbe trovare giovamento in un percorso

Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2024 : orari - programma - streaming - Giovedì 10 ottobre Valdengo-Borgomanero (182 km) Orario di partenza: 12. La 108a edizione del Gran Piemonte sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport dalle 14. 15, Eurosport 2 dalle 15. In diversi possono giocarsi la vittoria, a partire da Marc Hirschi che è in condizione straordinaria

Gran Piemonte 2024 : il percorso ai raggi X. Si strizza l'occhio alle ruote veloci - Quest'anno però si torna indietro, strizzando nuovamente l'occhio alle ruote veloce. Appare difficile fare davvero la differenza in un percorso all'apparenza morbido, con le ruote veloci che tenteranno il tutto per tutto per strappare una vittoria di lusso a tre giorni dal Lombardia. In questo 2024 invece si comincerà con oltre cento chilometri di sostanziale pianura, con l'unica salita