Gli ospedali storici di Firenze Figline Valdarno Pistoia e Prato aprono le porte

Gli ospedali si svelano al pubblico sotto una veste meno conosciuta: come luogo d'arte, storia e cultura. Accade domenica 13 ottobre per la Terza Giornata Nazionale degli ospedali storici Italiani, organizzata da Acosi- Associazione Culturale ospedali storici Italiani insieme alle varie realtà che, come la Fondazione Santa Maria Nuova, valorizzano il patrimonio storico-artistico delle strutture sanitarie, organizzando visite guidate gratuite. A Firenze apriranno le porte il percorso museale dell'Ospedale di Santa Maria Nuova, il parco dell'ex Ospedale psichiatrico di San Salvi e la Biblioteca Chiarugi, a Figline Valdarno la Spezieria dell'Ospedale Serristori, a Prato l'ex Ospedale "Misericordia e Dolce", a Pistoia l'Ospedale del Ceppo.

