Frontaliere morto sul lavoro, Cgil: "La vera sicurezza di cui abbiamo bisogno è quella del mondo del lavoro" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "In attesa di conoscere le cause ed eventuali responsabilità di quanto avvenuto portiamo la solidarietà di tutta la nostra comunità alla famiglia di Giuseppe Maggiolini".Sono le parole del segretario generale di Cgil Novara Vco Attilio Fasulo, che ha commentato così la notizia dell'incidente Novaratoday.it - Frontaliere morto sul lavoro, Cgil: "La vera sicurezza di cui abbiamo bisogno è quella del mondo del lavoro" Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) "In attesa di conoscere le cause ed eventuali responsabilità di quanto avvenuto portiamo la solidarietà di tutta la nostra comunità alla famiglia di Giuseppe Maggiolini".Sono le parole del segretario generale diNovara Vco Attilio Fasulo, che ha commentato così la notizia dell'incidente

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Frontaliere morto sul lavoro - Cgil : "La vera sicurezza di cui abbiamo bisogno è quella del mondo del lavoro" - . Sono le parole del segretario generale di Cgil Novara Vco Attilio Fasulo, che ha commentato così la notizia dell'incidente. . "In attesa di conoscere le cause ed eventuali responsabilità di quanto avvenuto portiamo la solidarietà di tutta la nostra comunità alla famiglia di Giuseppe Maggiolini". (Novaratoday.it)

Comune - servizi museali e bibliotecari verso il rinnovo dell’appalto. Cgil : “Fondamentale mantenere i 110 posti di lavoro” - "Chi vincerà la nuova gara mantenga gli attuali livelli occupazionali". Il grido d'allarme giunge direttamente dalle segreterie provinciali Filcams Cgil e Fp Cgil, e riguarda la gara per il rinnovo dell'appalto dei servizi museali e bibliotecari del Comune di Livorno. Nella giornata di oggi... (Livornotoday.it)

“Basta precarietà”. Cgil e Uil in piazza contro il ddl Lavoro : la sparata di Landini - A chi rispondono?”. Sindacati in piazza a Roma davanti al Pantheon per protestare contro il “Collegato Lavoro”, il disegno di legge che riforma la materia introducendo forme più flessibili di assunzione. . Prima hanno liberalizzato i contratti a termine, oggi stanno liberalizzando i contratti di somministrazione e addirittura si inventano forme di lavoro assurde” dice il sindacalista. (Liberoquotidiano.it)