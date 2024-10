FOTO: Giulia e Stephanie Vaquer puntano a scrivere la storia insieme (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri notte ad NXT, secondo episodio in onda su CW Network, abbiamo assistito al debutto in tv di Stephanie Vaquer. La cilena aveva firmato in estate e lottato in occasione di alcuni Live Event, ma finora non si era ancora vista nei tv show. Lei e Giulia sembrano aver stretto una alleanza coalizzandosi contro la NXT Women’s Champion Roxanne Perez e la rientrante Cora Jade che a loro volta sembrano essersi riunite. Giulia e Steph per dominare NXT Subito dopo la fine della puntata di NXT, Giulia e Stephanie Vaquer hanno chiarito il loro obiettivo, ossia dominare NXT e scrivere la storia. La cilena e l’italo-giapponese sembrano aver dunque stretto una alleanza. In passato sono state rivali, ma ora stanno dalla stessa parte e sembrano aver ingaggiato una rivalità con Roxanne Perez e Cora Jade. Zonawrestling.net - FOTO: Giulia e Stephanie Vaquer puntano a scrivere la storia insieme Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ieri notte ad NXT, secondo episodio in onda su CW Network, abbiamo assistito al debutto in tv di. La cilena aveva firmato in estate e lottato in occasione di alcuni Live Event, ma finora non si era ancora vista nei tv show. Lei esembrano aver stretto una alleanza coalizzandosi contro la NXT Women’s Champion Roxanne Perez e la rientrante Cora Jade che a loro volta sembrano essersi riunite.e Steph per dominare NXT Subito dopo la fine della puntata di NXT,hanno chiarito il loro obiettivo, ossia dominare NXT ela. La cilena e l’italo-giapponese sembrano aver dunque stretto una alleanza. In passato sono state rivali, ma ora stanno dalla stessa parte e sembrano aver ingaggiato una rivalità con Roxanne Perez e Cora Jade.

