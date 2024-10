Folle fuga da Silea al Put, sperona vigili e carabinieri poi si schianta: arrestato (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Attimi di terrore per gli automobilisti in transito mercoledì pomeriggio, 9 ottobre, lungo il Put a Treviso. All'altezza di Porta Carlo Alberto, a pochi passi da viale Nino Bixio, una Opel GT guidata da un 33enne ghanese residente a Treviso si è schiantata al termine di un Folle inseguimento con Trevisotoday.it - Folle fuga da Silea al Put, sperona vigili e carabinieri poi si schianta: arrestato Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Attimi di terrore per gli automobilisti in transito mercoledì pomeriggio, 9 ottobre, lungo il Put a Treviso. All'altezza di Porta Carlo Alberto, a pochi passi da viale Nino Bixio, una Opel GT guidata da un 33enne ghanese residente a Treviso si èta al termine di uninseguimento con

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inseguimento folle da Silea al Put, sperona vigili e carabinieri poi si schianta: arrestato - Un 33enne ghanese alla guida di una Opel GT è stato arrestato a Porta Carlo Alberto al termine di una fuga iniziata in località Cendon dopo aver superato un'auto della polizia locale. In macchina avev ... (trevisotoday.it)

Inseguimento in città, neutralizzato con il taser e arrestato il conducente della Opel: è un 33enne ghanese. In auto trovati manganelli e bastoni - TREVISO - Arrestato e bloccato con il taser dopo un inseguimento al cardiopalma. Non si era fermato all'alt degli agenti della polizia locale di San Biagio a Silea il cittadino ghanese di 33 ... (ilgazzettino.it)

Folle inseguimento in città, Opel sperona le auto di polizia e carabinieri: arrestato il conducente - TREVISO - Salta il posto di blocco e, inseguito fino in centro, sul put, fugge a tutto gas speronando prima l'auto della polizia locale poi quella dei carabinieri che lo avevano intercettato ... (ilgazzettino.it)