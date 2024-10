Florida, l’uragano Milton visto dalla International Space Station (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutta la potenza dell’uragano Milton catturata dalle telecamere della Nasa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, nel giorno in cui la tempesta si sta dirigendo verso la costa occidentale della Florida. Le prime piogge e venti forti hanno già iniziato a colpire l’area di Tampa Bay mercoledì mattina, e le autorità hanno invitato i residenti a evacuare verso le aree interne della regione, se non vogliono rischiare anche la vita. È da più di un secolo che un uragano di questa grandezza non colpiva la regione di Tampa Bay, che ospita più di 3,3 milioni di persone. Alla fine della mattina americana di mercoledì, Milton si trovava 300 km a sud-ovest di Tampa, classificato come un uragano di categoria 4 con venti massimi sostenuti a 230 km/h. Lapresse.it - Florida, l’uragano Milton visto dalla International Space Station Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutta la potenza delcatturata dalle telecamere della Nasa a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, nel giorno in cui la tempesta si sta dirigendo verso la costa occidentale della. Le prime piogge e venti forti hanno già iniziato a colpire l’area di Tampa Bay mercoledì mattina, e le autorità hanno invitato i residenti a evacuare verso le aree interne della regione, se non vogliono rischiare anche la vita. È da più di un secolo che un uragano di questa grandezza non colpiva la regione di Tampa Bay, che ospita più di 3,3 milioni di persone. Alla fine della mattina americana di mercoledì,si trovava 300 km a sud-ovest di Tampa, classificato come un uragano di categoria 4 con venti massimi sostenuti a 230 km/h.

