Farmaci, Heffler (Humanitas): "Anti Il-5 efficace contro asma grave e poliposi nasale"

L'allergologo in occasione del congresso Siaaic, 'terapia preziosa perché le 2 patologie hanno stesso percorso infiammatorio'. "Le terapie biologiche che bloccano l'interleuchina 5 (Il-5) si sono dimostrate molto efficaci sia nella gestione dell'asma grave che della poliposi nasale. Le due malattie, infatti, condividono lo stesso percorso infiammatorio e spesso coesistono. Nei pazienti con asma grave,

