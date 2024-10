Elly Schlein canta al concerto degli Articolo 31 ad Assago: il rap della segretaria Pd con J-Ax (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Dopo le tensioni degli ultimi passaggi parlamentari, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein si è concessa una serata di evasione dalla politica. La leader del Pd è salita sul palco del Forum di Assago, durante il concerto degli Articolo 31, e si è unita allo spettacolo, duettando con J-Ax, con occhiali da sole e vestito con giacca e pantaloni di pelle rossi sotto un cappello da cowboy. La segretaria, classe ‘85 (una generazione cresciuta con gli Articolo 31), ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - ha mostrato di conoscere tutte le rime e le ha accompagnate con tutto il repertorio di passi e gestualità della cultura Hip Hop. Alla fine della performance - che sta rimbalzando sui social network- ha incassato l'applauso del pubblico del forum di Assago. Ilgiorno.it - Elly Schlein canta al concerto degli Articolo 31 ad Assago: il rap della segretaria Pd con J-Ax Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Dopo le tensioniultimi passaggi parlamentari, ladel Partito Democraticosi è concessa una serata di evasione dalla politica. La leader del Pd è salita sul palco del Forum di, durante il31, e si è unita allo spettacolo, duettando con J-Ax, con occhiali da sole e vestito con giacca e pantaloni di pelle rossi sotto un cappello da cowboy. La, classe ‘85 (una generazione cresciuta con gli31), ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - ha mostrato di conoscere tutte le rime e le ha accompagnate con tutto il repertorio di passi e gestualitàcultura Hip Hop. Alla fineperformance - che sta rimbalzando sui social network- ha incassato l'applauso del pubblico del forum di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elly Schlein sul palco con J-Ax : il rap del segretario del Pd - Il segretario del Partito democratico si è esibito sul palco del Mediolanum Forum di Assago con J-Ax: l'imbarazzo degli elettori. (Ilgiornale.it)

I video di Elly Schlein che rappa con J Ax sul palco - La segretaria, che ha sempre rivendicato il suo amore per la musica - tanto da organizzare gruppi di ascolto di Sanremo sui social network - mostra di conoscere tutte le rime e le accompagna con tutto il repertorio di passi e gestualità della cultura Hip Hop. E alla fine della performance - che sta rimbalzando sui social network- riscuote l'applauso del pubblico del forum di Assago ... (Agi.it)

Elly Schlein : “Giorgia Meloni mente a viso aperto al Paese” (VIDEO) - Vi abbiamo fermato ieri e vi fermeremo ancora“, ha aggiunto nell’intervento alla Camera. . “In più il Patto di stabilità cosa prospetta? Tagli per 13 miliardi. C’è scritto qui, nel Psb, alla pagina 116: l’aumento delle accise è la verità, l’avete scritta voi, prendetevi la responsabilità”, così Elly Schlein. (Dayitalianews.com)

Corna e balletti : i due programmi tv preferiti da Elly Schlein e Giorgia Meloni. "È rimasta fino alle 2 di notte a guardarlo" - Insomma pure le prime donne d’Italia si rilassano al sabato sera davanti alla vecchia cara televisione. Elly si guarda le scaramucce tra D’Urso e Lucarelli in mezzo ai passi di Valzer e Salsa di “Ballando con le stelle”. Giorgia si guarda le scaramucce tra innamorati attorno al falò di “Temptation Island”. (Milleunadonna.it)

Elly Schlein pazza per "Ballando con le stelle" - Giorgia Meloni per "Temptation Island" : le due leader e la tv - Giorgia si guarda le scaramucce tra innamorati attorno al falò di “Temptation Island”. Prosegui la lettura . . Elly si guarda le scaramucce tra D’Urso e Lucarelli in mezzo ai passi di Valzer e Salsa di “Ballando con le stelle”. Insomma pure le prime donne d’Italia si rilassano al sabato sera davanti alla vecchia cara televisione. (Milleunadonna.it)