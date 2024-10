"È un fott***": gli insulti di Biden a Netanyahu, cosa è successo a porte chiuse (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Bibi, non hai una strategia». «Netanyahu? È un fottuto bugiardo». «Bibi, che cazzo?». Sono tre delle imprecazioni usate da Joe Biden nei confronti del premier israeliano Benyamin Netanyahu secondo Bob Woodward. La storica firma del Washington Post che svelò lo scandalo Watergate, in un libro in uscita, War, riporta la sequenza di parolacce del presidente americano. «War» riporta anche la delusione di Biden per non aver ottenuto l'appoggio dal presidente Obama nel 2016. Non poteva però mancare l'attacco a Trump. Secondo Woodward, nel 2020 Donald avrebbe inviato a Vladimir Putin forniture di test per il Covid a uso personale. Stando alle ricostruzioni dell'autore, Putin avrebbe poi telefonato all'allora presidente americano pregandolo di non diffondere la notizia: «La gente se la prenderebbe con te, non con me». Liberoquotidiano.it - "È un fott***": gli insulti di Biden a Netanyahu, cosa è successo a porte chiuse Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Bibi, non hai una strategia». «? È un fottuto bugiardo». «Bibi, che cazzo?». Sono tre delle imprecazioni usate da Joenei confronti del premier israeliano Benyaminsecondo Bob Woodward. La storica firma del Washington Post che svelò lo scandalo Watergate, in un libro in uscita, War, riporta la sequenza di parolacce del presidente americano. «War» riporta anche la delusione diper non aver ottenuto l'appoggio dal presidente Obama nel 2016. Non poteva però mancare l'attacco a Trump. Secondo Woodward, nel 2020 Donald avrebbe inviato a Vladimir Putin forniture di test per il Covid a uso personale. Stando alle ricostruzioni dell'autore, Putin avrebbe poi telefonato all'allora presidente americano pregandolo di non diffondere la notizia: «La gente se la prenderebbe con te, non con me».

