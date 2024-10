Lettera43.it - È stato rimandato il vertice Nato sull’Ucraina previsto per il 12 ottobre a Ramstein

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildellache avrebbe dovuto tenersi sabato prossimo 12nella base americana di, in Germania, èrinviato a data da definire. Lo ha affermato un portavoce del Pentagono al quotidiano tedesco Der Spiegel. Martedì il presidente americano Joe Biden ha fatto sapere di dover rinviare la visita in Germania a causa dell’arrivo dell’uragano Milton in Florida, che si prevede essere una delle peggiori tempeste del secolo nellomeridionale, con oltre 5 milioni di persone che sono state invitate a lasciare le loro case. Il summit diprevede la presenza di 50 Stati. Dovrebbe essere l’occasione per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky di presentare il suo Piano di pace davanti agli alleati e convincerli della necessità di un ulteriore rafforzamento del supporto militare a Kiev.