Denunciato per furto e arrestato poche ore dopo | torna subito in libertà

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cesena, 9 ottobre 2024 –per il tentatodi un’auto, eil giorno stesso per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, èto tranquillamente inil giorno seguente. Tutto nel rispetto della legge attualmente vigente. Il protagonista dell’ennesimo caso è un cittadino tunisino di 45 anni con diversi precedenti alle spalle. Domenica scorsa alla mattina, la volante della polizia è intervenuta in seguito alla segnalazione di un uomo intento a forzare alcune auto in sosta in un parcheggio. Si trattava del tunisino che è stato sorpreso con un sasso utilizzato per infrangere i finestrini di due auto per rubarvi all’interno. Così è scattata la prima denuncia a piede libero.ore più tardi la volante del turno pomeridiano ha notato nuovamente il tunisino mentre rubava una bicicletta elettrica con ancora il blocco di sicurezza nella ruota posteriore.