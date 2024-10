Ilgiorno.it - Damiano David e ‘Silverlines’, il video del singolo girato al Teatro di Brescia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024), 9 ottobre 2024 – Al via la carriera da solista per, frontman della rock band italiana Maneskin. E il primodel cantante, pubblicato ieri – martedì 8 ottobre – in anteprima nella versione orchestrale su Youtube, è statoall’interno deldi, nello specifico nel Ridotto. Il filmato si apre con luci basse e una figura maschile, di spalle, che attende in silenzio. Quando l'orchestra inizia a suonare, quell'uomo in penombra apre la porta di vetro e fa la sua entrata scenica nel Foyer. Il branoOspite a ‘Che tempo che fa’, domenica sera,ha rivelato: “Dopo tanti anni sono arrivato al punto in cui avevo proprio la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che per tanti anni io stesso avevo tenuto nascosto.