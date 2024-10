Amica.it - Dalle giacche a vento ai pile: perché ci piace tanto l’abbigliamento tecnico

Leggi tutta la notizia su Amica.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Guardatevi intorno: ispuntano per strada anche molto lontanomontagne. Lehanno preso il posto dei trench, le cerate si indossano tranquillamente sopra i completi, sostituendo i cappotti. Per non parlare delle scarpe da trail running, l’oggetto del desiderio del momento. E poi: i calzettoni, i berretti di lana, leda sci Insomma: l’abbigliamentonon si indossa più solo per fare trekking in montagna. E non è una semplice tendenza stagionale, ma il sintomo di come sta cambiando il nostro rapporto con la moda. C’era una volta il Gorpcore Al fiorire diThe North Face e Patagonia avevamo già dato un nome qualche anno fa: Gorpcore.