Chi è Flavio Proietti Pantosti: l’unico italiano scelto da Obama come «futuro leader per un mondo migliore» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è un italiano nel programma della Fondazione dell’ex presidente Usa Barack Obama e della Columbia University che ha l’obiettivo di «formare nuovi leader per rendere il mondo un posto migliore». Si chiama Flavio Proietti Pantosti, ha 31 anni ed è il fondatore di “Officine Italia”, un’associazione di giovani professionisti che vogliono cambiare il sistema-Paese partendo dalla pubblica amministrazione. Nel gruppo ammesso, oltre a Pantosti, ci sono altri 11 giovani che provengono – scrive Maria Teresa cometto sul Corriere della Sera – da Brasile, Cina, Colombia, Fiji, Francia, Kenia, Malesia, Marocco, Sierra Leone, Sudan e Ungheria. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 9 ottobre 2024) C’è unnel programma della Fondazione dell’ex presidente Usa Baracke della Columbia University che ha l’obiettivo di «formare nuoviper rendere ilun posto». Si chiama, ha 31 anni ed è il fondatore di “Officine Italia”, un’associazione di giovani professionisti che vogliono cambiare il sistema-Paese partendo dalla pubblica amministrazione. Nel gruppo ammesso, oltre a, ci sono altri 11 giovani che provengono – scrive Maria Teresatto sul Corriere della Sera – da Brasile, Cina, Colombia, Fiji, Francia, Kenia, Malesia, Marocco, Sierra Leone, Sudan e Ungheria.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Flavio Insinna: «Porto in tv le famiglie, tradizionali o no, persone che ami e che ti amano» - L’attore e presentatore debutta su La7 con un game show ispirato a un programma in onda negli Usa dal 1976.«Sto studiando l’adattamento italiano, non so mica se lo so fare.Alla mia età è importante av ... (corriere.it)

Omicidio di Romina De Cesare. Fissato il processo d’appello - Si torna in aula il 17 dicembre. Pietro Ialongo condannato a 24 anni per aver ucciso a coltellate in casa l’ex. Cambia la linea difensiva. Saranno presentate due richieste di perizia: una psichiatrica ... (ciociariaoggi.it)

Troppo Djokovic per Cobolli: il serbo avanza agli ottavi di Shanghai - Il tennista romano ci prova ma deve arrendersi a una delle migliori versione di Djokovic della stagione, che punta con forza al titolo numero 100 Si interrompe al terzo turno del Masters 1000 di Shang ... (tennisitaliano.it)