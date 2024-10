"Che delusione". La fontana di Trevi? Ridotta così: la rivolta dei turisti contro Gualtieri e Pd | Video (Di mercoledì 9 ottobre 2024) fontana di Trevi completamente transennata e chiusa al pubblico. Questo il triste spettacolo a cui le migliaia di turisti – si parla di circa 12mila ogni giorno – hanno assistito oggi a Roma. Una situazione che si protrarrà fino al nuovo anno e che vede il suo motivo nell'arrivo sempre più imminente del Giubileo. In vista dell'anno santo, infatti, l'amministrazione capitolina ha deciso, nei mesi che precedono l'apertura della Porta Santa, di ristrutturare e pulire i monumenti più importanti della città. Da martedì è quindi il turno di fontana di Trevi, la cui trasformazione potrebbe però diventare definitiva. Da mesi, infatti, si sta prendendo in considerazione l'ipotesi di contingentare gli ingressi nella piazza antistante, ragionando anche sulla possibilità di inserire un ticket d'accesso. Liberoquotidiano.it - "Che delusione". La fontana di Trevi? Ridotta così: la rivolta dei turisti contro Gualtieri e Pd | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)dicompletamente transennata e chiusa al pubblico. Questo il triste spettacolo a cui le migliaia di– si parla di circa 12mila ogni giorno – hanno assistito oggi a Roma. Una situazione che si protrarrà fino al nuovo anno e che vede il suo motivo nell'arrivo sempre più imminente del Giubileo. In vista dell'anno santo, infatti, l'amministrazione capitolina ha deciso, nei mesi che precedono l'apertura della Porta Santa, di ristrutturare e pulire i monumenti più importanti della città. Da martedì è quindi il turno didi, la cui trasformazione potrebbe però diventare definitiva. Da mesi, infatti, si sta prendendo in considerazione l'ipotesi di contingentare gli ingressi nella piazza antistante, ragionando anche sulla possibilità di inserire un ticket d'accesso.

