Carlos Alcaraz pensa già all’eventuale sfida contro Sinner: “Mi aiuta guardare le sue partite prima delle mie” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un’abitudine ormai consolidata. Nelle ultime uscite nel massimo circuito internazionale del tennis, le partite di Jannik Sinner hanno preceduto quelle di Carlos Alcaraz e, in questo modo, lo spagnolo si è potuto godere lo spettacolo e comprendere anche il livello espresso dal suo amico/rivale. La cosa si è ripetuta quest’oggi a Shanghai, con l’altoatesino ad aprire il programma degli ottavi di finale sul campo centrale contro lo statunitense Ben Shelton e l’iberico a seguire, opposto al francese Gael Monfils. I pronostici sono stati rispettati. I due si sono imposti e hanno centrato l’accesso ai quarti per la prima volta in carriera in questo torneo. Di questo aspetto dello schedule ha parlato Alcaraz, immediatamente dopo la partita conclusa vittoriosamente contro Monfils: “Sì, ho visto spesso i suoi match a precedere i miei e devo dire che si è espresso ottimamente in campo. Oasport.it - Carlos Alcaraz pensa già all’eventuale sfida contro Sinner: “Mi aiuta guardare le sue partite prima delle mie” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un’abitudine ormai consolidata. Nelle ultime uscite nel massimo circuito internazionale del tennis, ledi Jannikhanno preceduto quelle die, in questo modo, lo spagnolo si è potuto godere lo spettacolo e comprendere anche il livello espresso dal suo amico/rivale. La cosa si è ripetuta quest’oggi a Shanghai, con l’altoatesino ad aprire il programma degli ottavi di finale sul campo centralelo statunitense Ben Shelton e l’iberico a seguire, opposto al francese Gael Monfils. I pronostici sono stati rispettati. I due si sono imposti e hanno centrato l’accesso ai quarti per lavolta in carriera in questo torneo. Di questo aspetto dello schedule ha parlato, immediatamente dopo la partita conclusa vittoriosamenteMonfils: “Sì, ho visto spesso i suoi match a precedere i miei e devo dire che si è espresso ottimamente in campo.

