Calciomercato Napoli, obiettivo fascia destra: due nomi per Manna (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inizia a muoversi il Calciomercato del Napoli. La squadra guidata da Antonio Conte è partita forte in stagione e sembra una delle maggiori candidate per lo scudetto. Tuttavia, in questa prima fase di campionato, sono apparse evidenti alcune imperfezioni nella rosa partenopea. Defezioni soprattutto sulla fascia destra, dove il mister vorrebbe maggior qualità e una più ampia scelta. Motivo per cui, il direttore sportivo, Giovanni Manna, avrebbe già individuato due profili ai quali dare la caccia in vista della finestra di mercato di gennaio. Calciomercato Napoli, Ebimbe in pole per la corsia destra Gennaio è ancora distante ma il Calciomercato del Napoli inizia a prendere forma. Mister Conte vorrebbe un nuovo acquisto sulla corsia destra e Manna punta ad accontentarlo adeguatamente. Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Napoli, obiettivo fascia destra: due nomi per Manna Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inizia a muoversi ildel. La squadra guidata da Antonio Conte è partita forte in stagione e sembra una delle maggiori candidate per lo scudetto. Tuttavia, in questa prima fase di campionato, sono apparse evidenti alcune imperfezioni nella rosa partenopea. Defezioni soprattutto sulla, dove il mister vorrebbe maggior qualità e una più ampia scelta. Motivo per cui, il direttore sportivo, Giovanni, avrebbe già individuato due profili ai quali dare la caccia in vista della finestra di mercato di gennaio., Ebimbe in pole per la corsiaGennaio è ancora distante ma ildelinizia a prendere forma. Mister Conte vorrebbe un nuovo acquisto sulla corsiapunta ad accontentarlo adeguatamente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Napoli - linea verde per Conte : non solo Dorgu nel mirino - Il classe 2001 si è recentemente messo in mostra alle Olimpiadi parigine con la nazionale Albiceleste U23 guidata da Javier Mascherano. Dopo sei giornate di campionato la squadra partenopea si è issata in cima alla classifica di Serie A, precedendo di un punto la Juventus e di due Inter e Milan. ... (Metropolitanmagazine.it)

Calciomercato Napoli - Manna tenta un’affare in Argentina - Ecco quindi che il d. Il presidente del Boca vorrebbe alzarla a 20, vedendo il valore del ragazzo e l’interesse concreto di Newcastle, Brighton, Lione, Tottenham e Napoli. Sotto contratto con il Boca Juniors fino 31 dicembre del 2028, il 23enne ha una clausola rescissoria che lo lega al club ... (Metropolitanmagazine.it)

Calciomercato - un giovane talento classe 2006 nel mirino del Napoli? - Diciotto anni compiuti il 23 giugno scorso. Il giovane attaccante transalpino, di origini ivoriane, aveva già impressionato lo scorso. Tre gol siglati in 7 partite in campionato, la Ligue 2, con la maglia del Lorient. . Eli Junior Krupi è uno dei prospetti più interessanti del momento in ... (Napolitoday.it)

Calciomercato Napoli - Manna tenta l’affare in Argentina : l’esterno può arrivare già a gennaio - s. Il calciomercato del Napoli può muovere già i primi passi in vista di gennaio: Giovanni Manna ha puntato ad un esterno dall’Argentina Il Napoli è concentrato sulla stagione, partita con il verso giusto. Anche in Coppa Italia è stato raggiunto il traguardo degli ottavi di finale, che a dicembre ... (Spazionapoli.it)

Calciomercato - dalla Serie A al Manchester City : piaceva anche al Napoli - Il Manchester City avrebbe individuato in Serie A un acquisto da fare a gennaio, il calciatore in passato era stato seguito anche dal Napoli. . Da capire se a gennaio il Manchester City affonderà realmente il colpo per uno dei calciatori italiani più in evidenza nell’ultimo periodo. Fino al ... (Spazionapoli.it)