Calcio, estesa partnership tra Eca e Uefa: Juventus torna a partecipare ad assemblea (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione della 31^ assemblea Generale dell’ECA ad Atene, in Grecia, l’Associazione dei Club Europei (Eca) e la Uefa hanno annunciato un’estensione del loro Memorandum d’Intesa (MoU), costruendo la loro partnership fino al 2033. Spicca inoltre la presenza della Juventus, tornata a partecipare a un’assemblea dopo l’uscita del 2021 post vicenda Superlega. Il MoU, firmato dal presidente dell’Eca Nasser Al-Khelaïfi e dal presidente Uefa Aleksander Ceferin conferma che l’Eca mantiene il suo riconoscimento della Uefa come organo di governo del Calcio in Europa, mentre la Uefa riconosce l’Eca come unico organo rappresentativo dei club a livello europeo e globale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) In occasione della 31^Generale dell’ECA ad Atene, in Grecia, l’Associazione dei Club Europei (Eca) e lahanno annunciato un’estensione del loro Memorandum d’Intesa (MoU), costruendo la lorofino al 2033. Spicca inoltre la presenza dellata aa un’dopo l’uscita del 2021 post vicenda Superlega. Il MoU, firmato dal presidente dell’Eca Nasser Al-Khelaïfi e dal presidenteAleksander Ceferin conferma che l’Eca mantiene il suo riconoscimento dellacome organo di governo delin Europa, mentre lariconosce l’Eca come unico organo rappresentativo dei club a livello europeo e globale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

OPPO Renews Partnership with UEFA for the Next Three Seasons - MADRID, SPAIN - Media OutReach Newswire - 6 September 2024 - OPPO has announced that it has renewed its partnership with the Union of European Football Associations (UEFA) for the next three seasons, covering multiple UEFA competitions including the UEFA Champions League, UEFA Super Cup, UEFA Futsal Champions League finals and the UEFA Youth League […]. (Sbircialanotizia.it)

Sony PlayStation rinnova la partnership con la UEFA per la Champions League per il triennio 2024-27 - . SIE è uno sponsor globale dal 1997 e questo rinnovo evidenzia l’impegno duraturo di entrambe le organizzazioni nel continuare a migliorare l’esperienza dei fan e offrire l’emozione della competizione per club più prestigiosa al mondo a un pubblico globale di tifosi di calcio e giocatori”. Come leggiamo sul sito ufficiale della UEFA, Sony è un partner della celeberrima competizione sportiva da ... (Game-experience.it)