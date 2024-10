Danielebartocciblog.it - Bobo Tv: Cassano attacca Vieri e sbarca a Overtime Festival 2024

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Antonioshow. In queste ore l’exnte ha puntato il dito contro. “Tv capitolo chiuso, quella persona neanche la nomino, ci ha traditi”, in sostanza questo il leit-motiv che fa ‘rumore’ in ambito sportivo. Ebbene sì, proprio il rumore, quel tema conduttore scelto da, ilNazionale del Giornalismo Sportivo e Racconto Sportivo. La prestigiosa e longeva kermesse scatta stamattina a Macerata, per concludersi domenica. Una cinque giorni tutta da vivere e da gustare, un viaggio a 360 gradi all’interno del pianeta sportivo. Venerdì sera, al Teatro Rossi di Macerata, ci sarà proprio Antonioinsieme a Lele Adani e Nicola Ventola. Appuntamento da non perdere griffato ‘Viva el futbol’. Oggi, mercoledì 9 ottobre, il giornalista Antonio Maria Mira metterà in guardia gli sudenti maceratesi dai rischi insiti nel match fixing.