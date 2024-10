Gamberorosso.it - Bassa e sottile ma non romana. Apre a Roma Fina Fina, la nuova pizzeria di Marco Quintili

Leggi tutta la notizia su Gamberorosso.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non chiamatela! Dice. Anche se la ricorda parecchio. Rispondiamo noi. Battute a parte, domani 10 ottobreufficialmente, il nuovo locale firmatoin zona Colli Albani. Novità di questa apertura: il pizzaiolo casertano non proporrà la sua pizza napoletana ma, appunto, la. L'universoÈ parecchio felice di questaavventura, che dal 2017 ad oggi aha aperto 5 pizzerie nelle quali lavorano oltre 60 dipendenti. “Non è mica uno scherzo gestire così tanti dipendenti, ma grazie al cielo in tutto questo non sono solo”, parla di sua moglie Laura, braccio destro ma anche mente e organizzazione di quello che in sette anni sono riusciti a costruire insieme. “Mia moglie mi aiuta ad agire in senso pratico, concreto.