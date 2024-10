Quotidiano.net - Arisa, esce ‘Canta ancora’: “Per le madri e contro il bullismo”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)torna venerdì 11 ottobre. E già questa sarebbe per i fan una notizia. Dopo ‘Baciami stupido’, uscito il 10 maggio, ora la cantautrice torna con un brano impegnato.venerdì 11 ottobre ed è la colonna sonora del film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’, diretto da Margherita Ferri e in uscita il 7 novembre. Il film racconta la drammatica storia di Andrea Spezzacatena, che si è tolto la vita tre giorni dopo aver festeggiato il quindicesimo compleanno. “Andrea è stato vittima di, di quella realtà che non dovrebbe mai esistere e che lo ha portato ad una sofferenza talmente profonda da non riuscire più a vivere - commenta-.