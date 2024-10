Alluvione nuovo sopralluogo di Figliuolo nel Forlivese | Dal governo 27 miliardi di euro per circa 7mila interventi

Alluvione, nuovo sopralluogo di Figliuolo nel Forlivese: "Dal governo 2,7 miliardi di euro per circa 7mila interventi" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il commissario straordinario alla ricostruzione post Alluvione del 2023 Francesco Paolo Figliuolo ha effettuato mercoledì un sopralluogo nell'entroterra Forlivese. In particolare si è focalizzato a Portico di Romagna e Premilcuore, dove è stato ricevuto dai sindaci Maurizio Monti e Sauro Baruffi Forlitoday.it - Alluvione, nuovo sopralluogo di Figliuolo nel Forlivese: "Dal governo 2,7 miliardi di euro per circa 7mila interventi" Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il commissario straordinario alla ricostruzione postdel 2023 Francesco Paoloha effettuato mercoledì unnell'entroterra. In particolare si è focalizzato a Portico di Romagna e Premilcuore, dove è stato ricevuto dai sindaci Maurizio Monti e Sauro Baruffi

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Castelferretti - il sopralluogo dopo l’alluvione : com’è oggi - In questi giorni inoltre, come stabilito lunedì nel corso della riunione con i sindaci coinvolti, le amministrazioni locali dovranno raccogliere le istanze e farle pervenire alla Protezione civile regionale per la puntuale ricognizione dei danni da trasmettere al Dipartimento nazionale. Il provvedimento contiene tutte le disposizioni relative ai gestori delle discariche individuate, ai gestori ... (Ilrestodelcarlino.it)

Alluvione - si muove anche la Procura : sopralluogo del pm nella frazione più colpita - Il Pm a un certo punto ha incrociato il presidente della Provincia, sindaco di Ravenna e candidato alle prossime Regionali Michele de Pascale. (Ravennatoday.it)

Alluvione - si muove anche la Procura : sopralluogo del pm nella frazione più colpita - La Procura di Ravenna ha compiuto un primo sopralluogo in merito all'alluvione che nei giorni scorsi ha flagellato il territorio romagnolo. Lo riporta l'Ansa. In particolare, come riferito dal Resto del Carlino, ieri mattina il Pm di turno Francesco Coco, accompagnato dal comandante della... (Ravennatoday.it)