Al via le visite gratuite di Lilt for Women contro il tumore al seno (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Al via oggi le visite gratuite per Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, sensibilizza le donne sulla prevenzione del cancro al seno, una patologia che continua a colpire annualmente circa 60 mila donne in Italia. All’unità mobile di Lilt Firenze, oggi allestita in piazza della Repubblica a Firenze, sono state eseguite visite senologiche gratuite. Testimonial della campagna, la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez. Erano presenti anche il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano e la sindaca di Firenze Sara Funaro. Lanazione.it - Al via le visite gratuite di Lilt for Women contro il tumore al seno Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 – Al via oggi leperfor, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lottai Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, sensibilizza le donne sulla prevenzione del cancro al, una patologia che continua a colpire annualmente circa 60 mila donne in Italia. All’unità mobile diFirenze, oggi allestita in piazza della Repubblica a Firenze, sono state eseguitelogiche. Testimonial della campagna, la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez. Erano presenti anche il presidente diFirenze Alexander Peirano e la sindaca di Firenze Sara Funaro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovedì 10 ottobre visite gratuite oculistiche per le donne in condizioni di fragilità - Il secondo giovedì di ottobre si celebra, ogni anno, la Giornata Mondiale della Vista promossa e finanziata dall’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità Iapb Italia onlus, organizzata e attuata in tutta Italia dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Nata allo scopo di... (Cataniatoday.it)

ApritiModa : visite gratuite nei laboratori e atelier alla scoperta dei segreti del Made in Italy - La manifestazione, giunta alla sua ottava edizione, torna il 19 e 20 ottobre. Due giorni per entrare all'interno di aziende, laboratori, atelier, prendendo parte a visite gratuite per scoprire le bellezze e i segreti della moda italiana. (Vanityfair.it)

Visite gratuite con la Croce rossa a Porto Venere - Oltre che un servizio sanitario gratuito per la popolazione, 'Operazione Donatella' vuole anche essere un ricordo della volontaria della Croce rossa, Donatella Galeotti, scomparsa a gennaio lasciando un grande vuoto nell’associazione. Dopo la tappa nelle frazioni di Varese Ligure, che hanno registrato un alto afflusso e particolare apprezzamento da parte della popolazione, per il quindicesimo ... (Lanazione.it)