Achille Lauro, live a Roma e Milano e un nuovo album per celebrare 10 anni di carriera – Ascolta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo le date sold-out di Milano e di Roma Achille Lauro torna protagonista della scena musicale italiana e annuncia il suo nuovo album: Ragazzi Madre – L’Iliade. Lavoro che uscirà nel 2025, e suonato in alcune sue parti in anteprima nei live per celebrare i suoi primi dieci anni di carriera ma che segna un Sbircialanotizia.it - Achille Lauro, live a Roma e Milano e un nuovo album per celebrare 10 anni di carriera – Ascolta Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo le date sold-out die ditorna protagonista della scena musicale italiana e annuncia il suo: Ragazzi Madre – L’Iliade. Lavoro che uscirà nel 2025, e suonato in alcune sue parti in anteprima neiperi suoi primi diecidima che segna un

Notizie da altre fonti

Le notizie su: qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Achille Lauro su X Factor : “Il tempo delle litigate in tv è finito - se ci sono momenti critici li risolviamo” - . Sul suo futuro, poi, il cantante dichiara: “Voglio essere la cosa più grande successa nella musica. Su Jake La Furia non ha dubbi: “Veniamo dalla stessa culla rap, credo che riconoscerebbe la penna e l’autorato”. Il tempo delle litigate in tv è finito” ha aggiunto Achille Lauro. Intervistato ... (Tpi.it)

Achille Lauro annuncia l’album Ragazzi Madre – L’Iliade - stasera live a Roma - Con lui sul palco, l’immancabile Boss Doms e la sua band, per una performance dirompente che replicherà oggi 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Per la prima volta ha cantato dal vivo il nuovo singolo Amore disperato, un brano intimo dalle sonorità acustiche e cantautorali e dal sapore ... (Spettacolo.eu)

Achille Lauro - l’annuncio a sorpresa del nuovo album dal palco - L’annuncio è avvenuto durante la prima delle due date sold out di Ragazzi Madre – L’Iliade Il Live, che celebrano i suoi 10 anni di carriera. . Con lui sul palco Boss Doms e la sua band. GUARDA LE FOTO Achille Lauro, le foto tra provocazione e musica ... (Amica.it)

Accadde oggi : 7 ottobre - il dirottamento dell’Achille Lauro - . nave da crociera, con i suoi più di 700 passeggeri, era in viaggio nel Mediterraneo quando fu interrotta dal blitz di quattro terroristi I terroristi, di cui uno minorenne, si imbarcarono a Genova con passaporti falsi e, alle ore 13, irruppero … Continua L'articolo Accadde oggi: 7 ottobre, il ... (Fremondoweb.com)

X Factor 2024 - ecco chi ha superato i bootcamp per Jake La Furia e Achille Lauro - La prossima settimana, giovedì 10 sempre su Sky e in streaming su NOW, sarà il turno degli altri due giudici, Manuel e Paola. Si è fermato ai Bootcamp, invece, il percorso di: Andrea Astofi (esibitosi con “Time break”, inedito), Eva De Santis (“Amore che vieni, amore che vai” di Fabrizio De ... (Spettacolo.eu)