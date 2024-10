“A Victoria Beckham non è mai piaciuta veramente Meghan Markle, la trova un po’ troppo ambiziosa e calcolatrice”: le rivelazioni dell’insider (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dimenticate le strette di mano e i sorrisi di circostanza: tra Victoria Beckham e Meghan Markle tira una brutta aria. A svelarlo è il Daily Mail, che dipinge un quadro di gelo siderale tra le due donne, un tempo amiche e oggi più lontane che mai. Ma cosa ha trasformato il “Girl Power” in “Royal Drama”? Sembra proprio che l’affinità tra l’ex Spice Girl e la fu Duchessa del Sussex non sia mai stata così genuina: “A Victoria non è mai piaciuta veramente Meghan“, rivela una fonte vicina alla famiglia reale al Daily Mail, insinuando che l’accoglienza iniziale di Posh Spice fosse dettata più da un senso di dovere che da un reale interesse. L’inizio della fine di questa amicizia risalirebbe al maggio 2018, quando i Beckham furono invitati al matrimonio di Harry e Meghan, ma solo alla cerimonia in chiesa e non al ricevimento privato. Ilfattoquotidiano.it - “A Victoria Beckham non è mai piaciuta veramente Meghan Markle, la trova un po’ troppo ambiziosa e calcolatrice”: le rivelazioni dell’insider Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dimenticate le strette di mano e i sorrisi di circostanza: tratira una brutta aria. A svelarlo è il Daily Mail, che dipinge un quadro di gelo siderale tra le due donne, un tempo amiche e oggi più lontane che mai. Ma cosa ha trasformato il “Girl Power” in “Royal Drama”? Sembra proprio che l’affinità tra l’ex Spice Girl e la fu Duchessa del Sussex non sia mai stata così genuina: “Anon è mai“, rivela una fonte vicina alla famiglia reale al Daily Mail, insinuando che l’accoglienza iniziale di Posh Spice fosse dettata più da un senso di dovere che da un reale interesse. L’inizio della fine di questa amicizia risalirebbe al maggio 2018, quando ifurono invitati al matrimonio di Harry e, ma solo alla cerimonia in chiesa e non al ricevimento privato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

21 : 50 Rêverie : il nuovo profumo di Victoria Beckham ci porta in viaggio con David - Una fantasia lontana. In equilibrio tra essenza radicante e forza innovatrice, 21:50 Rêverie celebra il connubio tra foglie di tabacco e baccelli di vaniglia Il legno del cedro dona corposità, mentre la prugna regala una nota fruttata che emerge come ago della bilancia a perfezionare la composizione di questa sontuosa creazione. (Lifeandpeople.it)

Victoria Beckham : sfila a Londra la collezione della fashion designer. I dettagli dell’hair look - “È stato fantastico lavorare con Victoria per creare il look di questa stagione, che è fresco, cool e raffinato. Amo usare sia ghd che Wella Professionals nel backstage per nutrire e riparare i capelli danneggiati e per uno styling efficace» commenta Anthony Turner L'articolo Victoria Beckham: sfila a Londra la collezione della fashion designer. (361magazine.com)

Paris Fashion Week - i fiocchi sui capelli di Valentino - la coda bassa di Hermès e Victoria Beckham - e le altre tendenze make-up e capelli per la Primavera-Estate 2025 - Dal 23 settembre all'1 ottobre le sfilate della Ville Lumière ci regalano nuove prospettive sulla bellezza. Qui trovate i migliori look della prossima Primavera-Estate. (Vanityfair.it)