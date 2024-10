Venice Sustainable Fashion Forum, al via la terza edizione (Di martedì 8 ottobre 2024) Appuntamento a Venezia il 24 e il 25 ottobre con il summit dedicato alla transizione sostenibile della filiera della moda fondato e realizzato da Sistema Moda Italia, The European House – Ambrosetti e Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso Al via la terza edizione del Venice Sustainable Fashion Forum, il summit Sbircialanotizia.it - Venice Sustainable Fashion Forum, al via la terza edizione Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Appuntamento a Venezia il 24 e il 25 ottobre con il summit dedicato alla transizione sostenibile della filiera della moda fondato e realizzato da Sistema Moda Italia, The European House – Ambrosetti e Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso Al via ladel, il summit

