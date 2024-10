Uragano Milton, appello di Biden: “È il peggiore degli ultimi 100 anni in Florida. Evacuate ora” (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Code interminabili sulle autostrade di Tampa Bay, distributori di carburante presi d’assalto, supermercati svuotati e acquisti d'acqua razionati. Scene già viste negli Stati Uniti in occasione di altri uragani. Ma quello che sta per abbattersi con venti a 230 chilometri all'ora su Tampa Bay, area densamente popolata in Florida, è il “peggior Uragano in 100 anni” come ha detto il presidente Joe Biden, invitando la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e ad evacuare se necessario. Allerta elevatissima: Biden posticipa viaggio in Germania Milton fa paura e l’allerta è elevatissima: le autorità hanno chiesto a più di un milione di persone di evacuare e lo stesso Biden ha deciso di posticipare il suo viaggio in Germania e in Angola per monitorare gli sviluppi, dato che Milton rischia di essere "catastrofico”. Quotidiano.net - Uragano Milton, appello di Biden: “È il peggiore degli ultimi 100 anni in Florida. Evacuate ora” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ottobre 2024 – Code interminabili sulle autostrade di Tampa Bay, distributori di carburante presi d’assalto, supermercati svuotati e acquisti d'acqua razionati. Scene già viste negli Stati Uniti in occasione di altri uragani. Ma quello che sta per abbattersi con venti a 230 chilometri all'ora su Tampa Bay, area densamente popolata in, è il “peggiorin 100” come ha detto il presidente Joe, invitando la popolazione a seguire le indicazioni delle autorità e ad evacuare se necessario. Allerta elevatissima:posticipa viaggio in Germaniafa paura e l’allerta è elevatissima: le autorità hanno chiesto a più di un milione di persone di evacuare e lo stessoha deciso di posticipare il suo viaggio in Germania e in Angola per monitorare gli sviluppi, dato cherischia di essere "catastrofico”.

