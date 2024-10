Tre Valli Varesine 2024 oggi: orari, percorso, tv, altimetria: Pogacar favorito, ma si farà la corsa? (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Trittico Lombardo si conclude quest’oggi. Dopo la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi è il turno della Tre Valli Varesine, ormai giunta all’edizione numero 103 e che si propone come vero e proprio antipasto del Lombardia di sabato. Sarà una sfida all’arma bianca tra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, con Julian Alaphilippe e Tom Pidcock che cercheranno di ritagliarsi un posto di rilievo. LA DIRETTA LIVE DELLA TRE Valli Varesine DALLE 12.15 La corsa sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Rai Sport HD, Eurosport 2, in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, in diretta live testuale su OA Sport. percorso Qualche variazione nei 200,3 chilometri che vivremo quest’oggi. Sempre due circuiti, con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese, ma un paio di aggiunte a mettere pepe. Oasport.it - Tre Valli Varesine 2024 oggi: orari, percorso, tv, altimetria: Pogacar favorito, ma si farà la corsa? Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Trittico Lombardo si conclude quest’. Dopo la Coppa Agostoni e la Coppa Bernocchi è il turno della Tre, ormai giunta all’edizione numero 103 e che si propone come vero e proprio antipasto del Lombardia di sabato. Sarà una sfida all’arma bianca tra Tadeje Remco Evenepoel, con Julian Alaphilippe e Tom Pidcock che cercheranno di ritagliarsi un posto di rilievo. LA DIRETTA LIVE DELLA TREDALLE 12.15 Lasarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, Rai Sport HD, Eurosport 2, in diretta streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, in diretta live testuale su OA Sport.Qualche variazione nei 200,3 chilometri che vivremo quest’. Sempre due circuiti, con partenza da Busto Arsizio e arrivo a Varese, ma un paio di aggiunte a mettere pepe.

